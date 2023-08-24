Что было после неудачного похода на Москву

Базовый вариант – стать куратором развития сектора частных военных компаний. Ведь будь создан любой созданный институт такого "куратора" (в идеале с законодательной базой) персона становилась по влиянию на уровень примерно руководителя ФСБ.

К теме Как Путин и Лукашенко собрались "повышать ставки" на Западе

Альтернативный вариант – радикальный имперский политический проект, который все равно нужен Кремлю в перспективе ближайших 4 – 5 лет. Для понимания необходимости предлагаю вспомнить ситуацию с партией "Родина", которая успешно канализировала настроения радикальной публики после Второй Чеченской войны и позволила безболезненно реализовать договорняк Кремля с кланом Кадыровых.

После неудачного похода на Москву (считайте похода на Шойгу, но никак не на Путина) Пригожин оставил себе Африку, свои структуры, но оставил тему войны в Украине. При этом уменьшал медиа-присутствие. Договоренности реализовывались, мягко говоря, со скрипом:

с одной стороны Владимир Путин дал отмашку за зачистку силовых структур от партнеров Пригожина. Здесь дело не только в генерале Суровикине;

с другой стороны, Пригожин пусть и формально распустив медиа-группу "Патриот", вернулся в медийное поле, и телеграм-каналы его группы вновь активно освещали тему войны. На фоне очередного "сражения за российский телеграм" это было крайне неприятно для Кремля.

Важен вопрос подконтрольности и монополии на внешнюю политику. Типичный пример – Нигер. Там партнеры "Газпрома" и "Роснефти" (та самая Нигерия), африканские страны БРИКС (где был политический интерес Кремля) достаточно активно сигнализировали Москве, что вмешиваться не стоит. Однако вагнеровцы быстро оказались там и приступили к подготовке к развертыванию своей инфраструктуры.

И, наконец, фронт. Отсутствие успехов у вооруженных сил России рано или поздно, но обратило бы фокус внимания к самым ярким моментам того, что в этой стране называют "СВО". И такими были отнюдь не захваты значительной части Украины, поскольку за российскими успехами в начале 2022 года последовали поражения в конце года.

Как разные группы в России боролись за власть

Самым ярким для россиян событием стала битва за Бахмут – процесс, в раскрутку которого многое вложил Пригожин. Он вышел из эпопеи как "победитель". Поэтому на фоне отсутствия успехов (а, возможно, появления новых провалов) этот "победитель" вновь становился объектом повышенного интереса публики. То есть мог вернуть себе шансы борьбы за статус условного "боярина" – полноправного члена одной из "башен Кремля".

Однако ключевые группы в окружении Путина не были заинтересованы (в основном) в появлении нового игрока. После ликвидации остатков "семейства Ельцина" шла перманентная борьба за усиление своего влияния.

Группа силовиков разрывала внутренние споры – кризис окружения Шойгу, своя игра Золотова, желание вернуть утраченные позиции со стороны Нарышкина и Болотова. На фоне этого могла ослабнуть позиция Патрушева как общего куратора силового направления.

Группа "технократов" (Грефа-Кириенко) окончательно монополизировала вопросы кадрового резерва и, убрав в руках регионы, постепенно обозначала свои интересы в других областях. В том числе и традиционные "сферы влияния" других "башен". При этом старая связь с группой Ковальчуков (а "технократы" возникли с подачи и при поддержке именно этой "башни") слабела. К лету 2023 ее уже нельзя было назвать даже связью равных партнеров.

К теме Такое может произойти только в России

Группа Сергея Чемезова (ВПК) оказалась под ударом. Эта "башня Кремля" была наиболее закрытой и монолитной. При этом воспользовалась тем, что военная промышленность нужна всем. Но современная война продемонстрировала важность новых технологий и образцов вооружений. Те же дроны. И, как следствие, монополия Чемезова на вооружение России стала ослабевать. В эту сферу пошли бизнесы, связанные с "технократами", сюда активно начал входить "Роскосмос".

Ослабление группы "Роснефть-Лукойл" усилило сотрудничество Сечина с Ковальчуками, которые, кстати, поддерживали Пригожина.

Вне этой борьбы пыталась держаться группа "Газпром-Новатек", которая переживает не лучшие свои времена.

И, наконец, ряд "тяжеловесов", стоящих вне групп, теряли зоны своей ответственности. Типичный пример – Собянин и функционал "смотрящего" за российскими регионами.

Таким образом, притязания Пригожина на усиление создавали новые линии противостояния и одновременно затрагивали интересы большей части "башен Кремля".

Что изменится после гибели Пригожина

Смерть владельца ЧВК "Вагнера" вносит свои коррективы в разложение сил в окружении Путина. У Патрушева появился шанс усилиться. Сильно потеряли (пока тактически) Ковальчуки и Сечин.

Возможно, ключевой фигурой в расписании будет Чемезов, который, на первый взгляд, находится вне схватки вокруг Пригожина. Однако он снизит опасность от претензий на усиление со стороны Рогозина на фоне публичного унижения с провалом лунной программы и успехом индийской на два дня позже. Это можно сказать, публичное унижение "Роскосмоса", ранее проигравшего конкурентную борьбу США и КНР, а теперь и индейцам.

Для группы ВПК остается еще одна опасность – "технократы". Тут Чемезов может начать пришествие защиты собственных интересов, использовав усиление Патрушева, позицию Собянина (вопросы в регионах). ВПК будет бороться за "свое", а также сырьевую базу (редкоземельные металлы, уран и т.п.). Остальные – за передел политического влияния и регионы. Суммарно получаем несколько коалиций и линий атак, где защищаемыми будут Ковальчуки, Сечин (этому не привыкать) и "технократы".

Важно Кто больше устал или почему украинское общество так "штормит"

Есть еще одно поле для борьбы – "наследие Пригожина". В России и дальше будут создаваться ЧВК, но уже без шансов на построение великой империи. Так сказать, демонополизация во всей своей красоте. И тот, кто скорее создаст силовой блок для своего бизнеса (в том числе за границей), предложив часть ресурса "на войну", будет в фаворе у Путина.

При этом есть еще одна крайне важная деталь, пока не заметная. Для России не в новизну убивать своих. Достаточно вспомнить "авиакатастрофы" политиков, военачальников, внезапные болезни и несчастные случаи. Кейс с Пригожиным можно воспринимать как один из.

Более того, дальнейшее существование и активность владельца ЧВК "Вагнера" могли выполнять роль раздражителя и "плохого примера" для представителей окружения Путина. Мол, есть возможность попытаться получить свое шантажом и открытым выступлением, причем в случае поражения катастрофы не будет.

Однако у путинской России была одна особенность, которая касалась "башен Кремля" и близкого круга – Путин держал слово "для своих" (еще раз – для достаточно близкого окружения). И потому ни у кого не возникало сомнений, что он способен быть "арбитром" для войн между "боярами" – членами "башен Кремля". Пригожин был не "боярином", а условным "воеводой". Однако он входил в ближний круг.

Таким образом, Путин оказался перед классическим выбором "убить нельзя помиловать". Где:

живой Пригожин – угроза дестабилизации системы;

убитый (казненный) Пригожин – тоже угроза дестабилизации системы.

Идеальной была бы "тихая смерть" или героическая гибель где-нибудь в Африке. Однако Пригожина можно называть кем угодно, но не глупым. И он очень трепетно относился к вопросам безопасности. Вплоть до моментального удаления из "близкого круга" людей, подмеченных в самостоятельных контактах с внешними игроками. Да и ЧВК "Вагнера" в 2023 году существенно усилилась, приобретая черты полноценной спецслужбы.

Но события на фронте, в частности, новый рост критики военного руководства не оставлял времени для подготовки "мирной кончины" кремлевского "повара". Путин выбрал формат быстрого устранения. Этим он нарушил правило "не убивать людей из близкого круга". Также Путин нарушил свое слово, ведь гарантировал неприкосновенность Пригожина.

Новый контур существования "башен Кремля"

После смерти Пригожина появляются вопросы о Путине как эффективном арбитре. С одной стороны, Пригожин не был "боярином", с другой, "близкий круг" воспринимался несколько шире, чем руководство "башен Кремля". Приведу простой пример – Рамзан Кадыров. Он, как и Пригожин, имеет условный статус "порученца". Однако, при этом статус чеченского шейха обеспечен старым соглашением Кремля с кланом Кадыровых. Проще говоря, словом Путина, которое уже может нарушаться и для своих.

Заметьте Спектакль одного актера: что на самом деле будут делать россияне после победы Украины

Это не разрушает систему мгновенно и не приводит к "боярскому бунту". Однако в краткосрочной перспективе оно дает свои результаты. В частности:

каждая из "башен Кремля" будет активно создавать свой собственный силовой блок. То есть процесс создания своих ЧВК продолжится с новой силой;

ключевые группировки, которые раньше не могли претендовать на перехват власти из-за отсутствия полного набора необходимых ресурсов, начнут "заполнять пробелы". Речь идет о деньгах, кадрах (системе подготовки), упомянутой силовой составляющей, подготовке к борьбе за СМИ и т.п.;

"порученцы" будут пытаться усилить свои позиции путем вхождения либо в политические проекты, либо в одну из "башен Кремля";

силовой блок на фоне устранения Пригожина попытается показать свою эффективность. То есть, ожидается интенсификация процесса подготовки зимней кампании в Украине, где Россия попытается достичь заметных результатов.

Все это создает причины дестабилизации системы власти в России изнутри. Важно отметить, что это не повлияет на краткосрочную перспективу. То есть, тактически Путин усилил свои позиции. Однако в случае поражения в Украине вероятность поиска нового Путина его окружением растет в разы. Взаимное недоверие и усиление ресурсной базы "башен Кремля" (говорится о наборе ресурсов для самостоятельного перехвата власти) создает предпосылки для очень ожесточенной битвы за престол.