Как переобувались миллионы

Вчерашние парторги становились борцами за национальную идентичность. Вчерашние борцы с инакомыслием – тайными разрушителями режима. Вчерашние идеологи – отважные и бескомпромиссные подпольщики, которые и заснуть не могли без хрипа "Голоса Америки" в динамиках транзистора.

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Эта массовую перекраску и линьку назвали перестройкой, поскольку процесс "прозрения и осознания" происходил очень быстро, еще и ускорением (это я походу шучу). Миллионы людей сделали вид, что они никогда не делали ничего плохого, не писали доносы, не осуждали на партсборах, не лишали гражданства, не молчали трусливо, когда видели то, что творилось.

Оказалось, что все делал кто-то другой, а ветераны ЧК, партийные бонзы, все те, кто 7 десятков лет формировал, укреплял, руководил ужасным, лживым и кровавым аппаратом подавления, насиловал в тюрьмах, колол аминазин в психбольницах, гнобил людей в лагерях и превращал их в стадо в обычной жизни, получил персональные пенсии, дачи по 6 и более соток и счастливо дожил до старости, поплевывая на телевизор.

Когда закончится эта война – а любая война когда-то заканчивается – то вся та огромная и мощная идеологическая машина, которую выстраивают россияне вокруг так называемой "спецоперации", обязательно рухнет. Нет, конечно же, будут люди типа Проханова и Дугина, которые переобуваться не будут. Городским безумцам это без надобности.

В России родится новая циничная мифология

Но все это ZVерье разного размера и значимости начнет менять шкуру. Будут рассказывать о том, что тайно никогда не поддерживали диктатора и по ночам на кухне его ненавидели. Мы услышим тысячи трогательных историй и потрясающих легенд. Мы узнаем о тайных антипутинских обществах, отважном подполье, о слезах, которые проливали эти чуткие люди после каждой ракетной атаки на Украину.

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Мы услышим тысячи потрясающих историй, станем свидетелями миллионов раскаяний разной степени глубины и откровенности. Услышим их даже от тех, кто отправлял по белорусской почте домой награбленное в домах под Киевом.

Мы увидим, как в России рождается новая мифология. Мифология борьбы с путинской диктатурой и антивоенным движением. Мы узнаем, как сильно и искренне любят нас от Воронежа до Владивостока простые россияне. О, это будет отличная история любви! Такая, что земля на могилах в Буче просочится слезами и шевельнется!

Это обязательно будет. Даже если для России эта война не закончится военным поражением, это все равно будет. Любой мир, заключенный без уничтожения Украины как государства и без стирания украинской идентичности до полной русскости, будет для России унижением. Они будут мимикрировать.

Они будут пытаться вернуть себе утраченные позиции, снова взять в руки нефтяные и газовые вожжи, снова рассказать миру, что они не таковы. Это все режим. Это диктатор. Это их заставили убивать, насиловать, грабить, врать по телевизору, аплодировать убийству, голосовать за ничтожество, ненавидеть нас только за то, что мы не хотим быть такими же.

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Это все делал кто-то, но не они. Все вместе они поддерживали, а отдельно – яростно ненавидели режим.

И мир им поверит. Мир, как оказалось, доверчив к идиотизму.

Главное, чтобы мы помнили. Цвет кожи ничего не значит. Главное, что скрывается под ней.

В их делах узнаете их. Мы узнали. Теперь бы не забыть.