Як перевзувалися мільйони

Учорашні парторги ставали борцями за національну ідентичність. Вчорашні борці з інакодумством – таємними руйнівниками режиму. Вчорашні ідеологи – відважними та безкомпромісними підпільниками, що й заснути не могли без хрипу "Голосу Америки" у динаміках транзистора.

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Це масове перефарбування і линьку назвали перебудовою, оскільки процес "прозріння та усвідомлення" відбувався дуже швидко, ще й прискоренням (це я, мабуть, жартую). Мільйони людей вдали, що вони ніколи не робили нічого поганого, не писали доноси, не засуджували на партзборах, не позбавляли громадянства, не мовчали боягузливо, коли бачили те, що діялося.

Виявилося, що все робив хтось інший, а ветерани ЧК, партійні бонзи, всі ті, хто 7 десятків років формував, зміцнював, керував жахливим, брехливим та кривавим апаратом придушення, хто ґвалтував у в'язницях, колов аміназин у психлікарнях, гнобив людей у таборах і перетворював їх у стадо у звичайному житті, отримав персональні пенсії, дачі по 6 і більше соток та щасливо дожив до старості, попльовуючи на телевізор.

Коли закінчиться ця війна – а будь-яка війна колись закінчується – то вся та величезна та потужна ідеологічна машина, що вибудовують росіяни навколо так званої "спецоперації", обов'язково повалиться. Ні, звичайно ж, будуть люди типу Проханова та Дугіна, які перевзуватися не будуть. Міським божевільним це без потреби.

У Росії народиться нова цинічна міфологія

Але всі ці ZVірі різного розміру та значущості почнуть міняти шкуру. Розповідатимуть про те, що таємно ніколи не підтримували диктатора і ночами на кухні його ненавиділи. Ми почуємо тисячі зворушливих історій і приголомшливих легенд. Ми дізнаємося про таємні антипутінські суспільства, про відважне підпілля, про сльози, що проливали ці чуйні люди після кожної ракетної атаки на Україну.

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Ми почуємо тисячі приголомшливих історій, станемо свідками мільйонів розкаянь різного ступеня глибини та відвертості. Почуємо їх навіть від тих, хто відправляв білоруською поштою додому награбоване у будинках під Києвом.

Ми побачимо, як у Росії народжується нова міфологія. Міфологія боротьби з путінською диктатурою та антивоєнного руху. Ми дізнаємося, як сильно і щиро люблять нас від Воронежа до Владивостока прості росіяни. О, це буде чудова історія кохання! Така, що земля на могилах у Бучі просочиться сльозами та ворухнеться!

Це неодмінно буде. Навіть, якщо для Росії ця війна не закінчиться військовою поразкою, це все одно буде. Будь-який мир, укладений без знищення України, як держави та без стирання української ідентичності до повної російськості, буде для Росії приниженням. Вони мімікруватимуть.

Вони намагатимуться повернути собі втрачені позиції, знову взяти до рук нафтові та газові віжки, знову розповісти світові, що вони не такі. Це все режим. Це диктатор. Це їх змусили вбивати, ґвалтувати, грабувати, брехати по телевізору, аплодувати вбивству, голосувати за нікчемність, ненавидіти нас лише за те, що ми не хочемо бути такими самими.

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Це все робив хтось, та не вони. Усі разом вони підтримували, а окремо – люто ненавиділи режим.

І світ їм повірить. Світ, як виявилося, довірливий до ідіотизму.

Головне, щоб ми пам'ятали. Колір шкіри нічого не означає. Головне, що ховається під нею.

У їхніх справах пізнаєте їх. Ми пізнали. Тепер би не забути.