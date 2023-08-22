Як простої в аеропортах Росії грають нам на руку

Що ж, дозволю собі прояснити ситуацію з аеропортами.

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21 серпня аеропорти Внуково та Домодєдово московського авіавузла ввели обмеження на прийом та відправлення рейсів з 06:25 по 08:40. Частина рейсів була перенаправлена в інші аеропорти, наприклад, один із літаків відправили до Казані.

Фактично, два великі аеропорти в Москві простоювали 2 години. Був збій відправлення не лише цивільного, а й вантажного авіатранспорту. Літаки, які не могли сісти в аеропортах, чекали в повітрі дозволу, випалюючи більше палива, або ж летіли в інші аеропорти, знову ж таки, випалюючи паливо.

А тепер трохи думок вголос.

Уявімо системність тривог у російських аеропортах. Якщо за добу вони будуть на 2, 4, 8 годин вводити обмеження на прийом та відправлення рейсів, то які матимуть фінансові втрати аеропорти через ці простої? Або трохи інакше.

Цікаво Публічна відповідь Олені Шуляк

Будь-який аеропорт Росії не тільки є частиною загальної логістики, яка, зокрема, бере участь у вантажопотоці для забезпечення війни в Україні, а й своїми податковими відрахуваннями, які підтримують бюджет, спрямований на фінансування війни. А якщо вони починають просідати за доходами?

Фінансові втрати та зростання витрат російських аеропортів це не менш важливий момент, ніж очевидне порушення логістики.

І головне, якщо кошти, для підриву стабільної роботи аеропортів менші за загальні втрати за годину простою, то виникає питання: "А чому б і ні?".