Легітимізація корупції окремим законом

По-перше, "відкрию Америку" голові профільного комітету Верховної Ради з державного будівництва та місцевого самоврядування: так, дійсно, у місцевій владі періодично виявляють хабарників. Але ж так само їх виявляють і у центральній владі, зокрема у законодавчому органі. Де, нагадаю, працює Олена Шуляк.

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Але у чому різниця?

Коли таке трапляється в нас, то Львівська міська рада завжди оперативно реагує, засуджує таку поведінку та надає максимальне сприяння в розслідуванні правоохоронним органам.

Коли ж подібне трапляється на Печерських пагорбах і хтось хоче "тіхонєчко в лєс уйті", то де-факто так і відбувається. Особа йде собі лісом, а кінці у воду. Публічної оцінки немає, юридична машина буксує. Система починає працювати винятково тоді, коли є тиск громадянського суспільства та медіа.

Але це поодинокі випадки. Погляньмо ж на системні речі, на які впливають наші законотворці.

Хочу відверто сказати, що згаданий закон 5655 – це не просто лобізм великого капіталу, це фактично легітимізація корупції окремим законом. Таких речей за всю історію парламентаризму було лише кілька: тендерна палата, Роттердам+, тепер – 5655.

Наголошую, це корупція в законі! При цьому медійно проговорюється як антикорупція, коли чорне називається білим. Рівень цинізму та лицемірства зашкалює.

Навіть у лобізму має бути межа

Негативну оцінку закону дали багато українських та міжнародних інституцій. Національна спілка архітекторів, Асоціація міст України, антикорупційний Рух ЧЕСНО. Петиція про вето з рекордним збором 42 тисячі підписів. Заява послів G7 про важливість зберегти повноваження місцевих громад. Зрештою, Європейський парламент, який у своїй резолюції чітко написав, що цей закон не можна підписувати.

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А яка ж реакція ініціаторів закону? Може, усвідомлення проблеми чи порив до самокритики? Ні. Може, спроба якісної комунікації для пошуку порозуміння із середовищами? Ні. А, може, відставка з посади голови комітету або лідера провладної партії, як це заведено у західних демократіях? Знову ні.

Реакція з точністю до навпаки. Далі випади та звинувачення на адресу місцевих громад. Закон 5655 ідеальний. Всі, хто не згідний, – вороги й корупціонери. Якщо у якійсь громаді виявили корупціонера, то треба узагальнити, облити брудом всю місцеву владу та визнати наперед винуватими.

Я розумію, що прийняття закону хтось мусить "відпрацювати" до кінця. Але навіть у лобізму має бути якась межа здорового глузду. У голови профільного комітету з державного будівництва та місцевого самоврядування має зберігатися повага до місцевого самоврядування. Не до конкретних міських голів чи якихось посадовців, а до місцевого самоврядування як інституції. Тут поваги нема цілком, а всі червоні лінії давно перейдені.

Слухайте, ну зрештою, не можна себе пересилювати. Якщо є такий порив, то ж нічого не заважає змінити спеціалізацію і податися в прокурори. Тим паче як видно з досвіду 5655 – із законотворчістю не склалося.

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Але так, як є, бути не може. Голова профільного комітету парламенту має бути адвокатом, а не прокурором для місцевого самоврядування. Адже безвідносно до персоналій місцеве самоврядування є надійною опорою держави, зокрема і в часи війни. Руйнувати місцеве самоврядування – це руйнувати одну з важливих інституційних складових нашої країни.

А ще просто чую, як російські ідеологи знищення України плескають в долоні, коли свідомо чи через банальну дурість відбувається цькування місцевого самоврядування як основи нашої держави! Держави вільних людей, об'єднаних у сильні громади!

Усе це відбувається в час війни, коли президент закликає до максимального об'єднання нації заради нашої перемоги і абсолютно справедливо не підписує закон, який, поза всіма іншими недоліками, розколює суспільство.