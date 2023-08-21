Легитимизация коррупции отдельным законом

Во-первых, "открою Америку" главе профильного комитета Верховной Рады по государственному строительству и местному самоуправлению: да, действительно, в местных властях периодически выявляют взяточников. Но ведь так же их обнаруживают и в центральной власти, в частности в законодательном органе. Где, напомню, работает Елена Шуляк.

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Но в чем разница?

Когда такое случается у нас, то Львовский городской совет всегда оперативно реагирует, осуждает такое поведение и оказывает максимальное содействие в расследовании правоохранительным органам.

Когда же подобное случается на Печерских холмах и кто-то хочет "тихонечко в лес уйти", то де-факто так и происходит. Лицо идет себе лесом, а концы в воду. Публичной оценки нет, юридическая машина буксует. Система начинает работать исключительно тогда, когда есть давление гражданского общества и медиа.

Но это единичные случаи. Давайте посмотрим на системные вещи, на которые влияют наши законотворцы.

Хочу прямо сказать, что упомянутый закон 5655 – это не просто лоббизм крупного капитала, это фактически легитимизация коррупции отдельным законом. Таких вещей за всю историю парламентаризма было всего несколько: тендерная палата, Роттердам+, теперь – 5655.

Подчеркиваю, это коррупция в законе! При этом медийно проговаривается как антикоррупция, когда чёрное называется белым. Уровень цинизма и лицемерия зашкаливает.

Даже у лоббизма должен быть предел

Негативную оценку закону дали многие украинские и международные институты. Национальный союз архитекторов, Ассоциация городов Украины, антикоррупционное Движение ЧЕСТНО. Петиция про вето с рекордным сбором 42 тысячи подписей. Заявление послов G7 о важности сохранить полномочия местных общин. В конце концов Европейский парламент, который в своей резолюции четко написал, что этот закон нельзя подписывать.

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А какова же реакция инициаторов закона? Может быть, осознание проблемы или порыв к самокритике? Нет. Может, попытка качественной коммуникации для поиска взаимопонимания с общинами? Нет. А может, отставка с должности главы комитета или лидера провластной партии, как это принято в западных демократиях? Снова нет.

Реакция с точностью до наоборот. Дальше выпады и обвинения в адрес местных общин. Закон 5655 идеален. Все, кто не согласен – враги и коррупционеры. Если в какой-то общине обнаружили коррупционера, то нужно обобщить, облить грязью всю местную власть и признать виновными.

Я понимаю, что принятие закона кто-то должен отработать до конца. Но даже у лоббизма должен быть какой-то предел здравого смысла. У главы профильного комитета по государственному строительству и местному самоуправлению должно сохраняться уважение к местному самоуправлению. Не к конкретным городским главам или каким-то должностным лицам, а к местному самоуправлению как институту. Здесь уважения нет полностью, а все красные линии давно перейдены.

Слушайте, ну, наконец, нельзя себя пересиливать. Если есть такой порыв, то ничего не мешает сменить специализацию и податься в прокуроры. Тем более, как видно из опыта 5655 – с законотворчеством не сложилось.

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Но так, как есть, быть не может. Глава профильного комитета парламента должен быть адвокатом, а не прокурором для местного самоуправления. Ведь безотносительно персоналий местное самоуправление является надежной опорой государства, в том числе и во время войны. Разрушать местное самоуправление – это разрушать одну из важнейших институциональных составляющих нашей страны.

А еще просто слышу, как российские идеологи уничтожения Украины хлопают в ладоши, когда сознательно или по банальной глупости происходит травля местного самоуправления как основы нашего государства! Государства свободных людей, объединенных в сильные общины!

Все это происходит во время войны, когда президент призывает к максимальному объединению нации ради нашей победы и совершенно справедливо не подписывает закон, который,помимо других недостатков, раскалывает общество.