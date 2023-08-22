Как простои в аэропортах России играют нам на руку

Что ж, позволю себе прояснить ситуацию с аэропортами.

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21 августа аэропорты Внуково и Домодедово московского авиаузла ввели ограничения на прием и отправку рейсов с 06:25 до 08:40. Часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты, например, один из самолетов отправили в Казань.

Фактически, два больших аэропорта в Москве простаивали 2 часа. Был сбой отправления не только гражданского, но и грузового авиатранспорта. Самолеты, которые не могли сесть в аэропортах, ждали в воздухе разрешения, выжигая больше топлива, или же летели в другие аэропорты, опять же выжигая топливо.

А теперь немного мыслей вслух.

Представим системность тревог в российских аэропортах. Если за сутки они будут на 2, 4, 8 часов вводить ограничения на прием и отправку рейсов, то какие будут финансовые потери аэропортов из-за этих простоев? Или немного по-другому.

Интересно Публичный ответ Елене Шуляк

Любой аэропорт России является не только частью общей логистики, которая, в частности, участвует в грузопотоке для обеспечения войны в Украине, но и своими налоговыми вычетами, поддерживающими бюджет, направленный на финансирование войны. А если они начинают проседать по доходам?

Финансовые потери и рост расходов российских аэропортов – это не менее важный момент, чем очевидное нарушение логистики.

И главное, если средства для подрыва стабильной работы аэропортов меньше общих потерь за час простоя, то возникает вопрос: "А почему бы и нет?".