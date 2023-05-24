К счастью, в конце 2022 года работники ДБР установили, что экс-правохранитель с сообщником готовили диверсию на Кураховской ТЭС. Поэтому работники Государственного бюро расследований установили место тайника и предотвратили теракт.

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Экс-полицейский готовил теракт на Кураховской ТЭС

Бывший украинский милиционер перешел на сторону оккупантов и работал у них в оккупационной так называемой "милиции Мариуполя". Именно он готовил диверсию на Кураховской теплоэлектростанции в Марьинском районе Донецкой области.

Мужчина раньше времени скрыл взрывные устройства, боеприпасы и средства инициирования взрыва в специально обустроенном схроне недалеко от ТЭС. По плану, осуществить взрыв на "объекте" должен был сообщник бывшего правоохранителя,

– установило ДБР.

Однако план обвиняемого не удался, благодаря действиям ДБР. Теперь бывшего правоохранителя обвиняют в:

государственной измене;

приготовлении диверсии.

Если вину по статьям докажут, то ему грозит пожизненное лишение свободы. Обвинительный акт уже направили в суд. Относительно сообщника идет отдельное расследование.



ДБР нашло тайник экс-правохранителя

Стоит отметить, что ДБР известно, что бывший милиционер после оккупации Мариуполя:

пошел прислуживать оккупантам;

проводил фильтрационные мероприятия на одном из блокпостов;

искал патриотически настроенных граждан, украинских правоохранителей и военных, оставшихся под оккупацией.

Экс-правохранителя, готовившего взрывы на железной дороге, приговорили к пожизненному

Служба безопасности Украины сообщила, что бывшего одесского правоохранителя признали виновным в государственной измене. Следствие установило, что бывший чиновник уголовного розыска линейного подразделения расформированной милиции:

сотрудничал с врагом, ведь его завербовала российская разведка после начала полномасштабной войны;

собирал разведданные о местах дислокации и передвижения военной техники подразделений ВСУ, ситуацию в портах Одессы, Черноморска и железнодорожное сообщение;

данные планировалось передать военной разведке врага для подготовки взрывов на ключевых логистических путях Сил обороны на южном направлении;

планировало взрывы на Одесской железной дороге.

В суде экс-правохранитель заявил, что сожалеет только о том, что его разоблачили преждевременно. Детальнее об этом резонансном деле – читайте по ссылке.