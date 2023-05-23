Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов. Таким образом он отреагировал на озвученные сегодня в Кремле глубокая обеспокоенность ситуацией в Белгороде.

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Что касается волнений Кремля и Путина из-за ситуации в Белгороде. Единственное, что в этом плане беспокоит украинцев – только то, что Путин пока имеет возможность выражать любую обеспокоенность, а не знакомиться в камере с материалами персонального уголовного дела,

– отметил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО заметил, что этот день – приближается с максимальной скоростью. Только это беспокоит украинцев – когда Путин и его ставленники будут отвечать за военные преступления.

"Путин, что с лицом": как в Кремле реагируют на события в Белгороде