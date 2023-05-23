Про це заявив секретар Ради Національної безпеки Олексій Данілов. Таким чином він відреагував на озвучені сьогодні в Кремлі "глибоке занепокоєння" ситуацією в Бєлгороді.
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Цікавить лиш день, коли Путін читатиме персональну карну справу
Щодо хвилювань Кремля і Путіна через ситуацію в Бєлгороді. Єдине, що в цьому плані непокоїть українців, – тільки те, що Путін поки що має можливість висловлювати будь-яке занепокоєння, а не знайомитися в камері з матеріалами персональної карної справи,
– зазначив Олексій Данілов.
Секретар РНБО водночас зауважив, що цей день – наближається з максимальною швидкістю. Тож, лише це непокоїть українців – коли Путін та його ставленики будуть відповідати за воєнні злочини.
"Путін, що з обличчям": як в Кремлі реагують на події в Бєлгороді
- Путінський посіпака Дмитро пєсков заявив, що події в Бєлгороді викликають "глибокі занепокоєння", однак насправді, схоже, що жителів Бєлгорода узагалі за своїх громадян не вважають.
- Так, Кремль навіть не проводитиме спеціальне засідання Ради безпеки щодо ситуації в Бєлгородській області: його проведуть планово ближче до кінця тижня
- Рупор Путіна також не зміг відповісти на запитання, чому так звана нібито "зачистка", як називає пропаганда, Бєлгородської області від "нападників" триває вже понад добу. Натомість Пєсков закликав запитати про це правоохоронців, міноборони та ФСБ.