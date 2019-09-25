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      Предатель родины, – освобожденный моряк Оприско о Медведчуке

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      Освобожденный из плена моряк Андрей Оприско
      Освобожденный из плена моряк Андрей Оприско / Фото 24 канала

      Военнопленные украинские моряки, находясь в российских тюрьмах, не хотели видеться с кумом Путина и лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

      Освобожденный моряк Андрей Оприско рассказал в интервью "Радио Свобода", что Медведчук собирался прийти к морякам, когда они находились в российском СИЗО.

      Интересно: Спекуляции и пиар Медведчука в обмене пленными: как остановить агента Путина

      "В "Лефортово" к украинским морякам хотел прийти Виктор Медведчук. Говорю, пусть, но чтобы потом не пожалел. Он не пришел. Я говорил это следователям и своим соседям по камере, чтобы это пошло дальше", – сказал Оприско.

      По словам моряка, эта информация дошла до лидера ОПЗЖ, потому что он так и не приходил к украинцам в СИЗО. Кроме того, военнопленные моряки были категорически против, чтобы именно Медведчук договаривался об их освобождении.

      Говорил следователям, если Медведчук придет и договорится о нашем освобождении, то сразу берите наручники и ведите обратно в камеру, что не пойду, потому что это предатель родины и мне его услуги не нужны,
      – подчеркнул моряк.

      Что известно про особождение украинцев из плена РФ?Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.

      На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала

      Что известно про участие Медведчука в переговорах по освобождению украинских пленных?Впервые об обмене пленными заговорили в конце лета и он якобы должен был состояться 30 августа. Впрочем, этого не произошло. По мнению экспертов, обмен сорвал Медведчук, которого президент Зеленский отодвинул от переговоров по Донбассу.

      31 августа народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович и Виктор Медведчук ездили в московский СИЗО "Лефортово", где посетили пленников Кремля Станислава Клиха и Николая Карпюка. Помощник Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял группу по обмену пленными, заявил, что не знает, пытался ли Путин привлечь Медведчука к обмену. Зеленский никак Медведчука не задействовал.

      Кто такой Виктор Медведчук: смотрите видео

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины СІЗО Украина – Россия Украинские моряки в плену Украинцы в плену РФ Обмен пленными Виктор Медведчук
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