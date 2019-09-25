Зрадник батьківщини, – звільнений моряк Оприско про Медведчука

Військовополонені українські моряки, перебуваючи у російських в'язницях, не хотіли бачитися з кумом Путіна та лідером партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком.

Звільнений моряк Андрій Оприско розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", що Медведук збирався прийти до моряків, коли вони перебували в російському СІЗО.

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"У "Лефортово" до українських моряків хотів прийти Віктор Медведчук. Кажу нехай, але щоби потім не пошкодував. Він не прийшов. Я казав це слідчим і своїм сусідам по камері, щоб це вийшло далі", – сказав Оприско.

За словами моряка, ця інформація дійшла до лідера ОПЗЖ, бо він так і не приходив до українців у СІЗО. Окрім того, військовополонені моряки були категорично проти, аби саме Медведчук домовлявся про їхнє звільнення.

Казав слідчим, якщо Медведчук прийде і домовиться про наше звільнення, то одразу беріть кайданки і ведіть назад у камеру, що не піду, бо це зрадник батьківщини і мені його послуги не потрібні,

– наголосив моряк.

Що відомо про звільнення українців з полону РФ?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.



На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

Що відомо про участь Медведчука в переговорах по звільненню українських полонених?Вперше про обмін полоненими заговорили наприкінці літа і він нібито повинен був відбутися 30 серпня. Втім, цього не сталося. На думку експертів, обмін зірвав Медведчук, якого президент Зеленський відсунув від переговорів по Донбасу.



31 серпня народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович і Віктор Медведчук їздили до московського СІЗО "Лефортово", де відвідали бранців Кремля Станіслава Клиха і Миколу Карпюка. Помічник Зеленського Андрій Єрмак, який очолював у групу з обміну полоненими, заявив, що не знає, чи намагався Путін залучити Медведчука до обміну. Зеленський ніяк Медведчука не долучав.

Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео