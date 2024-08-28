Задержанным в Киеве оказался водитель местного такси. Он ждал захвата столицы Украины и восхвалял Владимира Путина.
Смотрите также СБУ совместно с ССО поразила склады с КАБами и топливом на аэродроме "Мариновка"
Водитель распространял российскую пропаганду
В Киеве водитель такси распространял российскую пропаганду. Враждебные нарративы он регулярно распространял между своими пассажирами во время поездок, а также знакомыми.
Кроме того, мужчина распространял пропаганду перепиской в мессенджере. Предатель восхвалял Владимира Путина и рассказывал, что ждет российских оккупантов.
Правоохранители сообщили водителю о подозрении.
Что известно о последних задержаниях СБУ
- Контрразведка СБУ задержала еще одного агента ФСБ, который работал вблизи передовой в Донецкой области. Им оказался сотрудник регионального подразделения Укрзализныци.
- СБУ и Нацполиция задержали вражеского агента, который поджигал авто в Киеве. Оказалось, что он также готовил покушение на украинского офицера.
- Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала масштабную агентурную сеть ФСБ, которая готовила ракетно-бомбовые и беспилотные удары по 6 регионам Украины.