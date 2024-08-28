Задержанным в Киеве оказался водитель местного такси. Он ждал захвата столицы Украины и восхвалял Владимира Путина.

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Водитель распространял российскую пропаганду

В Киеве водитель такси распространял российскую пропаганду. Враждебные нарративы он регулярно распространял между своими пассажирами во время поездок, а также знакомыми.

Кроме того, мужчина распространял пропаганду перепиской в мессенджере. Предатель восхвалял Владимира Путина и рассказывал, что ждет российских оккупантов.

Правоохранители сообщили водителю о подозрении.

Что известно о последних задержаниях СБУ