Затриманим у Києві виявився водій місцевого таксі. Він чекав на захоплення столиці України та вихваляв Володимира Путіна.
Дивіться також СБУ спільно із ССО уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі "Маринівка"
Водій розповсюджував російську пропаганду
У Києві водій таксі поширював російську пропаганду. Ворожі наративи він регулярно розповсюджував між своїми пасажирами під час поїздок, а також знайомими.
Крім того, чоловік поширював пропаганду листуванням у месенджері. Зрадник вихваляв Володимира Путіна та розповідав, що чекає на російських окупантів.
Правоохоронці повідомили водієві про підозру.
Що відомо про останні затримання СБУ
- Контррозвідка СБУ затримала ще одного агента ФСБ, який працював поблизу передової на Донеччині. Ним виявився співробітник регіонального підрозділу Укрзалізниці.
- СБУ та Нацполіція затримали ворожого агента, який підпалював авто у Києві. Виявилося, що він також готував замах на українського офіцера.
- Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ, яка готувала ракетно-бомбові та дронові удари по 6 регіонах України.