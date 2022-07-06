Сейчас продолжается досудебное расследование. В Офисе Генпрокурора сообщили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Обратите внимание Коллаборанты не справляются: россия прислала на подмогу своих людей в Херсон

Народный депутат Алексей Ковалев сообщен о подозрении в государственной измене и пособничестве государству-агрессору. Ему грозит наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества,

– говорится в сообщении.

Ковалев находится на территории временно оккупированной Херсонской области. Там нардеп-коллаборант помогает российским захватчикам. Кроме того, предатель вступил в должность в незаконно созданном так называемом "правительстве" в Херсонской области.

"Отличился" Ковалев и в соцсетях. Там он разместил абсурдное сообщение о якобы "интеграции" в россию части Украины. Тогда коллаборант сделал маразматическое заявление, что "россия – навсегда".

В июне 2022 года появился фейк о смерти Ковалева. Однако впоследствии стало известно, что предатель - жив, однако находится в больнице после взрыва.

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