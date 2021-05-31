В преддверии лета Карпаты засыпает снегом: фото

Несмотря на то, что до лета остался один день, в Карпатах продолжает господствовать зима. В горах идет снег, а температура воздуха опустилась до нуля.

На фейсбук-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что на вершине горы Поп Иван также ограниченная видимость до 50 метров.

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По состоянию на 9:30 31 мая на горе Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Видимость ограничена до 50 метров. Ветер северо-восточный 8 – 10 метров в секунду. Температура воздуха 0 градусов,

– говорится в сообщении.