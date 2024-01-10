Известно, что 34-летний Атталь – самый молодой глава правительства за всю историю Франции. В то же время, он является первым открытым ЛГБТ-представителем на этом посту.

Смотрите также Россия – агрессор, Украина действует в рамках самообороны, – МИД Франции о ситуации в Белгороде

Атталь имеет одесское происхождение по линии матери

Отец нового главы французского правительства Ив Атталь происходил из еврейской семьи, перебравшейся во Францию из Туниса.

В то же время мать Атталя Мари де Курисс происходит из семьи российских эмигрантов-белогвардейцев греческого происхождения. Известно, что они проживали в Одессе.

Один ее дед Александр де Курисс был российским музыкантом и зарабатывал на жизнь репетиторством, а другой – Амеде де ля Форест-Дивонн, который был настоящим французским графом.

Мать Атталя воспитывала его в православной вере. В 2019 году в интервью изданию Libération, которое приводит The Guardian, Атталь рассказал о словах, которые ему когда-то сказал отец.

Возможно, ты православный, но всю жизнь будешь чувствовать себя евреем, в связи с тем, что будешь страдать от антисемитизма из-за своего имени.

– цитировал Атталь отца.

Главой правительства Франции стал Габриэль Атталь: что известно