Відомо, що 34-річний Атталь є наймолодшим главою уряду за всю історію Франції. Водночас він є першим відкритим ЛГБТ-представником на цій посаді.

Дивіться також Росія – агресор, Україна діє у рамках самооборони, – МЗС Франції про ситуацію в Бєлгороді

Атталь має одеське походження за лінією матері

Батько нового очільника французького уряду Ів Атталь походив з єврейської родини, яка перебралася до Франції з Тунісу.

Водночас мати Атталя Марі де Курісс походить з родини російських емігрантів-білогвардійців грецького походження. Відомо, що вони проживали в Одесі.

Один її дід, Олександр де Курісс був російським музикантом і заробляв на життя репетиторством, а інший – Амеде де ля Форест-Дівонн, який був справжнім французьким графом.

Мати Атталя виховувала його у православній вірі. У 2019 році в інтерв’ю виданню Libération, яке наводить The Guardian, Атталь розповів про слова, які йому колись сказав батько.

Можливо, ти православний, але все життя будеш відчувати себе євреєм, у зв'язку з тим, що будеш страждати від антисемітизму через своє ім'я,

– цитував Атталь батька.

Очільником уряду Франції став Габріель Атталь: що відомо