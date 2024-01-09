Міністра освіти Франції Габріеля Атталя призначили на посаду прем'єр-міністра замість Елізабет Борн. Політик перед цим подала у відставку.

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У Франції вагалися з вибором прем'єр-міністра

У свої 34 роки Атталь – наймолодший політик, який очолив уряд у Франції за всю історію.

Цікаво! Раніше рекорд належав Лорану Фабіусу, нинішньому президенту Конституційної ради. Фабіус став прем'єр-міністром у 1984 році, коли йому було 37.

Протягом 10 днів в керівництві держави вагалися з тим, хто ж очолить крісло прем'єра.

Очільник Франції навіть вивчав призначення на посаду глави уряду міністра збройних сил Себастьєна Лекорню. Також він розглядав на цю посаду колишнього міністра сільського господарства Жюльєна Денорманді.

У політика, зокрема, відмінний імідж у громадській думці. До того, як його призначили главою французького уряду, у вересні 2023 року Габріель Атталь став міністром освіти.

Він прийняв низку популярних рішень, таких як заборона носіння сукні-абая у школах, проактивна політика проти шкільного булінгу, кінець єдиної середньої школи, експерименти з формою та другорічництвом.

Протягом останнього часу його ім'я регулярно поширюється у владних коридорах, як претендента на посаду мера Парижа у 2026 році або навіть на президентську посаду у 2027 році.

Макрон обрав нового главу уряду

Президент Франції Еммануель Макрон 9 січня призначив 34-річного Габріеля Атталя прем'єр-міністром Франції.

Наразі Габріель Атталь сьогодні очолює міністерство освіти Франції. Окрім того, що він став наймолодшим главою уряду, він є і першим гомосексуалістом, який посяде крісло прем'єр-міністра.

Я знаю, що можу розраховувати на вашу (Габріель Атталь – 24 Канал) енергію і відданість справі реалізації оголошеного мною проєкту переозброєння і регенерації,

– написав у своєму Х Еммануель Макрон.

Зміна очільника уряду Франції: коротко