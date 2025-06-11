Помощь от ООН украинцам: Киберполиция предупреждает о мошеннической схеме

В Украине распространяется новая мошенническая схема, связанная с фейковыми сообщениями о якобы выплатах финансовой помощи от имени международных организаций, в частности ООН.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление противодействия киберпреступности в Киеве.

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Как не стать жертвой мошенников

В Киберполиции рассказали, что мошенники рассылают пользователям мессенджеров и соцсетей сообщения с предложением получить денежную помощь.

Деньги предлагают якобы от имени государственных, международных учреждений или банков. В тексте также содержится ссылка на чат-бот или сайт, где якобы можно узнать дополнительную информацию.

На самом же деле, как отмечают в Управлении противодействия киберпреступности в Киеве, речь идет о так называемом фишинге – методе социальной инженерии, во время которого мошенники выманивают конфиденциальные данные, имитируя деятельность официальных учреждений.

В Киберполиции украинцам советуют:

получать информацию, особенно по финансовым выплатам, только из официальных источников;

в случае разглашения личной (персональной) информации – обратиться в банк и заблокировать карту;

в случае подозрения на мошенничество – немедленно сообщить правоохранителям;

не переходить по сомнительным ссылкам;

не сообщать конфиденциальную информацию посторонним лицам (данные карты, логины и пароли к онлайн-банкингу и т.д.).

Украинцев предупредили о новом виде мошенничества / Фото: Киберполиция