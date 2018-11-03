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      "Предлагали сделать анафему недействительной": Филарет рассказал о попытках РПЦ переманить его

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      Филарет сделал шокирующее признание: представители РПЦ пытались переманить его к себе
      Филарет сделал шокирующее признание: представители РПЦ пытались переманить его к себе / Фото из свободных источников

      Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет получал предложение присоединиться к Русской православной церкви.

      Такое предложение поступило в 2017 году. В то же время в РПЦ за такой шаг священнослужителя пообещали снять с него анафему. Об этом рассказал сам Филарет в интервью "Радио Свобода".

      Читайте также: Автокефалия для УПЦ: от кого зависит дата созыва объединительного Собора

      Они предложили, что сделают недействительной анафему, а на соборе решили сначала пусть Филарет вернется к русской церкви, а потом мы снимем,
      – рассказал он.

      Однако глава УПЦ КП заявил, что никогда не вернется к Московскому патриархату.

      Добавим, что 3 ноября в Стамбуле Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Патриархатом.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      История православной церкви: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Единая поместная церковь Религия УПЦ КП УПЦ МП РПЦ Томос Филарет
      Источник: 24 Канал
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