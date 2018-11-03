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      "Пропонували зробити анафему недійсною": Філарет розповів про спроби РПЦ переманити його до себе

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      Філарет зробив шокуюче зізнання: представники РПЦ намагалися переманити його до себе
      Філарет зробив шокуюче зізнання: представники РПЦ намагалися переманити його до себе / Фото з вільних джерел

      Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет отримував пропозицію приєднатися до Російської православної церкви.

      Така пропозиція надійшла у 2017 році. Водночас в РПЦ за такий крок священнослужителя пообіцяли зняти з нього анафему. Про це розповів сам Філарет в інтерв'ю "Радіо Свобода".

      Читайте також: Автокефалія для УПЦ: від кого залежить дата скликання об’єднавчого Собору

      Вони запропонували, що зроблять недійсною анафему, а на соборі вирішили спочатку нехай Філарет повернеться до російської церкви, а потім ми знімемо,
      – розповів він.

      Однак глава УПЦ КП заявив, що ніколи не повернеться до Московського патріархату.

      Додамо, що 3 листопада у Стамбулі Президент України Петро Порошенко та Вселенський Патріарх Варфоломій підписали Угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським Патріархатом.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Історія православної церкви: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Філарет Томос РПЦ УПЦ МП УПЦ КП Релігія Єдина помісна церква
      Джерело: 24 Канал
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