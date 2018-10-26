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      Автокефалія для УПЦ: від кого залежить дата скликання об’єднавчого Собору

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      Філарет розповів, від кого залежить дата скликання об’єднавчого Собору
      Філарет розповів, від кого залежить дата скликання об’єднавчого Собору / Фото з відкритих джерел

      Дата скликання об’єднавчого Собору, на якому мають оголосити про створення нової автокефальної Православної церкви і обрати її предстоятеля, залежить від Вселенського патріарха Варфоломія.

      Про це заявив предстоятель української православної церкви Київського патріархату Філарет на прес-конференції в "Укрінформі".

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      "Дату скликання Собору назвати не можу, тому що це залежить від Вселенського патріарха", – сказав глава УПЦ КП.

      Філарет висловив сподівання, що ця подія відбудеться найближчим часом.

      Окрім того, священослужитель наголосив, що на Архієрейському соборі має бути затверджений статут об’єднаної Української православної церкви, узгоджений із українським законодавством.

      Це буде статут загальний, український, який буде відбивати у собі закони України, і погоджений із українськими законами з одного боку, а з другого боку – і сутність православної церкви, тобто її структуру, її положення, її можливості,
      – додав Філарет.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Томос Релігія Єдина помісна церква Філарет
      Джерело: 24 Канал
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