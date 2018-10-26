Автокефалия для УПЦ: от кого зависит дата созыва объединительного Собора

Дата созыва объединительного Собора, на котором должны объявить о создании новой автокефальной Православной церкви и выбрать ее предстоятеля, зависит от Вселенского патриарха Варфоломея.

Об этом заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет на пресс-конференции в "Укринформе".

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"Дату созыва Собора назвать не могу, потому что это зависит от Вселенского патриарха", – сказал глава УПЦ КП.

Филарет выразил надежду, что это событие произойдет в ближайшее время.

Кроме того, священнослужитель отметил, что на Архиерейском соборе должен быть утвержден устав объединенной Украинской православной церкви, согласованный с украинским законодательством.

Это будет устав общий, украинский, который будет отражать в себе законы Украины, и согласованный с украинскими законами с одной стороны, а с другой стороны – и сущность православной церкви, то есть ее структуру, ее положения, ее возможности,

– добавил Филарет.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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