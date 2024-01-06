Об этом 24 Каналу сказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, заметив, что это неспроста делается.

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Путин прощупывает почву для снятия санкций

По мнению эксперта-международника, просьба путинского муртада может быть признаком того, что санкции, уже введенные против определенных лиц или отраслей экономики России, работают и имеют болезненный эффект. Поэтому Кадыров предлагает разного рода "жесты доброй воли", в частности, вернуть военнопленных в Украину.

Также есть предположение, что это может быть своеобразным исследованием почвы Владимиром Путиным через подданных, таких как Кадыров.

Пробная пуля. Если это сработает, тогда Россия уже сможет на высшем уровне требовать снятия болезненных санкций. Возможно, будет предлагать вернуть большее количество пленных или сделать еще какие-то уступки,

– сказал Желиховский.

Кремль ведет игру, и если это удастся, то россияне смогут требовать все больше уступок, чтобы дать своей экономике новое дыхание. Конечно, Украина хочет вернуть своих военнопленных, но здесь нужно вести крайне взвешенную политику, чтобы иметь возможность вернуть пленных и не разрешить ослабление санкционного давления на Россию. Это ведь может негативно повлиять на ситуацию Украины в войне.

К слову, 3 января 2024 года состоялся самый масштабный обмен пленными с самого начала полномасштабного вторжения. Домой вернулось 230 украинцев. Отметим, последний обмен пленными состоялся 5 месяцев назад, 7 августа 2023 года, и после этого Россия заморозила этот процесс.

Санкции против сообщников Кадырова

Президент Украины в декабре 2023 года ввел санкции против физических и юридических лиц из России или связанных со страной-агрессоркой. В список попали также сообщники Рамзана Кадырова.

В частности, так называемый "секретарь Совбеза Чеченской республики" Апти Алаудинов, которому СБУ ранее объявила подозрение. В марте – апреле 2022 года муртад Кадырова находился в зоне боевых действий, в частности, в Рубежном, Кременной, а также Северодонецке. Он руководил подразделением русского войска "Ахмат".

Также в санкционный список попал Рамзан Цицулаев, ранее бывший представителем главы Чечни в Украине.