Такое заявление Кадырова доказывает, что многим россиянам сейчас некомфортно из-за западных санкций. Это 24 Каналу заметил блоггер, политолог Сергей Запорожский.
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Санкции работают
Сергей Запорожский предположил, что Кадыров сделал такое заявление не из-за утраченных активов на Западе, ведь, вероятнее всего, их у него было не так много. Гораздо больше денег он получает от Владимира Путина.
Возможно, для семьи самопровозглашенного лидера Чечни важно иметь возможность свободно передвигаться по странам Запада. Эти слова Кадырова показывают, что западные санкции действуют.
Что же теперь говорить о российских чиновниках, у которых арестовали дома, квартиры, яхты, выгнали семьи из Европы. Это значит, что эта сенсационная история, которая мешает комфорту жизни хозяев России, работает. Хотелось бы, чтобы она работала еще жестче,
– подчеркнул политолог.
Рамзан Кадыров: последние новости
- Кремлевский диктатор Владимир Путин часто исполняет прихоти Рамзана Кадырова. В частности, самопровозглашенному лидеру Чечни не понравился учебник по истории для средней школы. Там были факты наказания Сталиным кавказских народов в период Второй мировой войны. Поэтому в России быстренько переписали все по просьбе чеченского террориста.
- Также Кадыров активно продвигает своего 15-летнего сына Адама. В сентябре 2023 года в сети появилось видео, как сын террориста бьет заключенного в СИЗО. Это был Никита Журавель, которого обвинили в сожжении Корана. Кадыров заявил, что гордится поступком сына.
- Впоследствии Адам Кадыров получил ряд наград. В частности, звание "героя Чечни". А впоследствии он получил высокую должность. Рамзан Кадыров решил назначить своего 15-летнего сына на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.