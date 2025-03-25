Штаты больше думают о финансовой выгоде от Украины, но не дают нашему государству никаких гарантий безопасности. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лисный.

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"Мы снова попали в ситуацию, когда бизнесмены снова говорят о деньгах, а не о ценностях. Это достаточно нормальное поведение Трампа. И это еще не завершение процесса", – сказал он.

Бизнес-подход

Олег Лисный отметил, что Дональд Трамп недавно заявлял, что соглашение будет подписано. Этого не произошло. Сейчас президент США говорит, что вот-вот будет заключено, но будет шире. Еще не наступил тот момент, который является завершающим.

Штаты все больше рассматривают этот вопрос в комплексе. Больше все-таки думают о деньгах, о выгоде из Украины. Но в обмен на цену они не дают нам никаких гарантий и не говорят о них. Это очень плохо. Потому что это означает, что мы еще не достигли какого-то общего мнения, и еще есть над чем работать,

– считает он.

По словам политолога, возможно, все не так плохо. Однако в любом случае это не является положительным моментом, даже когда бизнес-подход разрушается.

"Бизнес-подход очень простой: я – тебе, ты – мне, мы оба зарабатываем. То есть "мы вам гипотетически даем зарабатывать, а вы нам даете возможности и механизмы для того, чтобы мы выживали", – добавил Лисный.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп поднимал вопрос Запорожской АЭС. Украинский лидер заявил, что Украина готова обсуждать возможности инвестиций в украинские станции и модернизацию соответствующих объектов. Однако о передаче АЭС в собственность США не говорилось.