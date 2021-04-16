Президент Владимир Зеленский 16 апреля обсудил с главой Франции Эммануэлем Макроном членство Украины в Европейском Союзе. Политик предложил французскому коллеге ознакомиться с соответствующей декларацией и поддержать ее.

Украина создала декларацию, которую подписывают страны ЕС, чтобы поддержать Киев в стремлении быть членом Союза. Об этом президент заявил после встречи с Макроном.

Несколько стран уже подписали декларацию. Есть те, которые обсуждают ее. Я предложил Франции поддержать Украину,

– заявил Зеленский.

Вступление в НАТО с Меркель не обсуждали

Глава государства сказал, что с канцлером Германии Ангелой Меркель не обсуждали вопрос членства Украины в НАТО.

"Наша конференция была форматом обсуждения вопроса безопасности на Донбассе и выполнения договоренностей, достигнутых на нормандской встрече", – пояснил президент.

Он отметил, что стороны также обсудили то, что выполняет Украина. По словам Зеленского, "мы люди слова и выполнили обязательства". В частности говорится об открытии КПВВ и обмене пленными.

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