Президент Володимир Зеленський 16 квітня обговорив з главою Франції Еммануелем Макроном членство України у Європейському Союзі. Політик запропонував французькому колезі ознайомитися з відповідною декларацією та підтримати її.

Україна створила декларацію, яку підписують країни ЄС, аби підтримати Київ у прагненні бути членом Союзу. Про це президент заявив після зустрічі з Макроном.

Декілька країн вже підписали декларацію. Є ті, які обговорюють її. Я запропонував Франції підтримати Україну,

– заявив Зеленський.

З Меркель обговорювали вступ у НАТО

Глава держави сказав, що з канцлером Німеччини Ангелою Меркель не обговорювали питання членства України в НАТО.

"Наша конференція була форматом обговорення питання безпеки на Донбасі і виконання домовленостей, досягнутих на нормандській зустрічі", – пояснив президент.

Він зазначив, що сторони також обговорили те, що виконала Україна. За словами Зеленського, "ми люди слова і виконали зобов'язання". Зокрема мовиться про відкриття КПВВ та обмін полоненими.

Франція підтримує надання Україні ПДЧ

Водночас Зеленський підкреслив, що Україна відчуває підтримку Франції в отриманні Плану дій щодо членства у НАТО.

Я хотів би чути конкретику, коли це може бути. Але це залежить не лише від Франції, але вона грає велику роль у вирішенні цього питання,

– наголосив президент

У червні буде саміт НАТО і там ми обов'язково почуємо від яких країн чуємо підтримку щодо ПДЧ.

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