Глава Кремля заявил, что российская сторона в течение недели представит США свои предложения в сфере безопасности. В частности, диалог продолжат в сфере кибербезопасности.
Заметьте Зеленский впервые прокомментировал разговор Байдена с Путиным
Разговор с Байденом был открытым, предметным и конструктивным,
– заметил российский президент.
Путин пожаловался из-за НАТО
Путин не смог удержаться от очередного упоминания о НАТО. Он признался, что обсуждал с Байденом "очень чувствительную" для России тему – расширение Альянса на Восток. В частности, путем приобщения Украины.
Путин еще раз попытался заявить, что это – якобы недопустимо. Глава страны-агрессора заявил, что постоянно предупреждает об этом всех.
Позиция Байдена – непреклонная
- Во время разговора с Путиным президент США Байден подчеркнул: никто не имеет права диктовать Альянсу, кому становиться его членами. Соответствующее заявление сделала заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд.
- Политик подчеркнула, что только НАТО и Украина могут принимать решения по этому вопросу.
- Никакая другая сторона не может иметь права голоса.
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