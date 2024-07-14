Такое мнение озвучил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью, информирует 24 Канал. По его словам, наше государство нуждается и в пилотах, которые имеют всю необходимую подготовку.

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Что сказал Столтенберг о F-16 для Украины

Вам нужны не только самолеты, но и пилоты, которые имеют необходимую подготовку и квалификацию. Мы давим, чтобы это произошло так быстро, как это только возможно. Потому что это придаст Украине возможностей для обороны,

– подчеркнул Генсек НАТО.

По его словам, на войне нет универсального средства, который чудодейственным способом сразу решит все проблемы. Однако решение можно найти в объединении всех ключевых звеньев. Речь идет о сухопутных, воздушных и морских системах.

"Одно такое оружие, или ракеты на это не способны. Надо совместить сухопутные, воздушные и морские системы. Нужны мужество и решимость украинцев. И все это вместе обеспечит успех", – заявил Йенс Столтенберг.

В то же время оккупанты развернули охоту за авиабазами F-16 в Украине, поскольку враг понимает, что это значительно усилит наше государство в войне. Аналитики говорят, что таким образом Россия выражает свой страх перед западными истребителями.