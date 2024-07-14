Таку думку озвучив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю, інформує 24 Канал. За його словами, наша держава потребує й пілотів, які мають усю необхідну підготовку.

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Що сказав Столтенберг про F-16 для України

Вам потрібні не лише літаки, але й пілоти, які мають необхідну підготовку та кваліфікацію. Ми тиснемо, щоб це сталося так швидко, як це тільки можливо. Бо це додасть Україні можливостей для оборони,

– наголосив Генсек НАТО.

За його словами, на війні немає універсального засобу, який чудодійним способом одразу розв'яже усі проблеми. Однак рішення можна знайти в об'єднанні усіх ключових ланок. Йдеться про сухопутні, повітряні та морські системи.

"Одна така зброя, чи ракети на це не здатні. Треба поєднати сухопутні, повітряні і морські системи. Потрібні мужність і рішучість українців. І все це разом забезпечить успіх", – заявив Єнс Столтенберг.

Водночас окупанти розгорнули полювання за авіабазами F-16 в Україні, оскільки ворог розуміє, що це значно посилить нашу державу у війні. Аналітики кажуть, що у такий спосіб Росія виказує свій страх перед західними винищувачами.