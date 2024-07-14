Так, політика Північноатлантичного альянсу стосовно участі у війні України з Росією незмінна. Така позиція стосується і питання щодо того, щоб Польща збивала ракети над територією України. Про це в інтерв'ю телемарафону заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Польща не збиватиме російські ракети над Україною

НАТО буде підтримувати Україну і ми зараз збільшили свою підтримку, зокрема коштом різних систем ППО. Звісно, F-16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше наземних систем ППО і боєприпаси до тих, які є,

– наголосив Генсек Альянсу.

Однак, відповідаючи на питання стосовно потенційного збиття Польщею російських ракет над територією України, Єнс Столтенберг заявив, що цього не буде. За його словами, це буде "втручанням у війну", а Північноатлантичний альянс не бажає подібного розвитку подій.

"Політика НАТО незмінна – ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, ми не станемо його частиною", – додав він.

Напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща розглядає пропозицію України збивати російські ракети. Йшлося про ракети, які перебуватимуть у повітряному просторі Україні, але прямуватимуть у сторону Польщі.

Водночас у Міноборони країни повідомляли, що Польща не зможе виконати вимогу України збивати російські ракети, які летять на захід країни, без рішення всіх членів НАТО. Зазначалося, що такого консенсусу в НАТО немає, і вказав на позицію Білого дому, який заявив, що не хоче ескалації конфлікту.