Про це 24 Каналу сказав політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, додавши, що на саміті НАТО так і не прозвучали терміни чи конкретні кроки для нашого членства. Україна почула ті самі заяви, що й раніше.

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Україні потрібен паритет можливостей

"Обстріл України 8 липня та удар по лікарні "Охматдит" був сигналом Путіна для Альянсу. Він хотів показати, що попри всі зусилля світової спільноти, скликання самітів, ситуація в Україні є такою, як цього нібито хоче Росія", – сказав Ігор Чаленко.

На жаль, замість того, щоб на саміті НАТО дійсно ухвалити революційне рішення та озвучити чіткі терміни вступу України в Альянс – ми почули ті самі заяви, що й раніше.

Захід продовжує свою політику непровокування Росії. Складається враження, що через тиск Путін справді отримує те, чого хоче. Очевидно, що Україна зараз очікує зовсім не таких дій,

– підкреслив Чаленко.

Удар по "Охматдиту", по селищу Буди на Харківщині, де загинуло двоє людей, – все це не впливає на думку західних політиків щодо зняття певних заборон, надання дозволу на удари по Росії.

Цілком ймовірно, у США знову скажуть, що не бачать причин переглядати свої рішення та надавати дозволи. Зрозуміло, так не має бути. На кожну агресивну російську дію має бути ще потужніша відповідь,

– наголосив політолог.

Він додав, що зараз війна є асиметричною. Ми розуміємо, що Захід не може надати нам таку саму кількість зброї, як є у Росії. Проте навіть асиметричні бойові дії вимагають паритету можливостей. Саме цього Київ вимагає у наших партнерів – можливості превентивно бити по далеких військових цілях на території Росії.