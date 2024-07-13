Йдеться про ракети, які перебуватимуть у повітряному просторі Україні, але прямуватимуть у сторону Польщі. Ця пропозиція включена в угоду про спільну оборону, яку підписали під час візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави у понеділок, 8 липня.

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Польща консультуватиметься із НАТО

Сікорський сказав, що збиття російських ракет буде вважатися самозахистом, але поки що у Польщі роздумують над цим.

На даному етапі це ідея. У нашій угоді сказано, що ми дослідимо цю ідею,

– сказав він Американському інституту підприємництва у Вашингтоні.

Він нагадав, як деякі російські ракети, випущені з російського Санкт-Петербурга по Львову, спочатку через Білорусь заходили в повітряний простір Польщі приблизно на 40 секунд, а тоді поверталися на українську територію.

Сікорський запевнив, що такий короткий час перебування ракети у Польщі не дав можливості відреагувати.

"Ми прифронтова держава, і російські ракети порушують наш повітряний простір… Наша дилема полягає в наступному. Якщо ми збиваємо їх лише тоді, коли вони входять у наш повітряний простір, уламки становлять загрозу нашим громадянам і нашому майну", – сказав польський міністр.

До слова, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що Варшава перш ніж збивати будь-які російські ракети проконсультується зі своїми союзниками в НАТО та заручиться їх згодою.

Якщо таке рішення буде, то воно може бути тільки союзницьким. Це ніколи не буде індивідуальним рішенням,

– сказав Косіняк-Камиш

Він додав, що ключовою для них буде думка США, але там досить скептично налаштовані щодо цього питання.

А тим часом польські оборонні аналітики вважають таку ідею небезпечною для Польщі.

"Без потужної підтримки союзників, якої немає, ця пропозиція є дуже ризикованою … з точки зору наших засобів протиповітряної оборони і того факту, що ми можемо бути об’єктом якоїсь відповіді Росії", – сказав аналітик Марек Свєрчинський.