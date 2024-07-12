TVN 24 пише, що міністри оборони цих країн уже підписали відповідний протокол на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Фактично, це старт ініціативи з розробки крилатих ракет наземного базування з дальністю понад 500 кілометрів.

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Ці ракети мали б заповнити прогалину в європейських арсеналах, яка, на думку цих країн, виникла унаслідок війни в Україні.

Мета – налагодити співпрацю у розвитку нашої ключової спроможності у сфері глибоких ударів, а в майбутньому – спільні проєкти над конкретними рішеннями, які дозволять заповнити прогалини, зменшити витрати та скоротити терміни реалізації,

– ідетьмя у повідомленні Міністерства національної оборони Польщі.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню вважає, що нова ракета має служити засобом стримування. І припустив, що новий лейбористський уряд Британії може приєднатися до розробок.

Як швидко може з'явитись ракета

Перший проект зброї може бути розроблено до кінця року.

Франція запропонувала базувати зброю на модифікації існуючої морської крилатої ракети MdCN (Missile de Croisiere Naval), виготовленої європейською оборонною компанією MBDA, яка також виробляє Taurus, Storm Shadow і Scalp. Новою ракетою, як очікується, можна буде стріляти з вантажівок.

Reuters з посиланням на військове джерело повідомило, що нова ракета наземного базування має мати радіус дії від 1000 до 2000 км.

Що важливо розуміти

Європейські союзники по НАТО фактично знову введуть категорію озброєнь, які заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності до 2019 року. Документ забороняв ядерні та звичайні ракети наземного базування з дальністю від 500 до 5500 кілометрів.

Довідково. Наразі в Європі є крилаті ракети, які запускають винищувачі, такі як британська Storm Shadow, французька Scalp і німецька Taurus з радіусом дії близько 500 кілометрів.