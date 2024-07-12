В последние недели Россия увеличила свои атаки на украинские аэродромы. В Воздушных силах рассказали: то, что поразили оккупанты на аэродроме в Кривом Роге было макетами. В то же время в ведомстве признали, что в результате удара по аэродрому Миргорода был потерян один самолет.

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В России паникуют перед прибытием F-16 перед прибытием F-16

Как объясняют эксперты, страна-агрессор считает, что F-16 значительно усилят Украину, и перед прибытием западных истребителей, пытается разрушить аэродромы.

Россия очень обеспокоена из-за возможностей F-16, и поэтому "собирается атаковать каждую базу этих самолетов, которую сможет найти".

Я думаю, что они (оккупанты – 24 Канал) верят в то, что чем больше западного оружия будет в Украине, тем более грозной станет ее армия,

– сказал Раджан Менон, старший научный сотрудник Зальцмановского института изучения войны и мира Колумбийского университета.

Специалист по военной авиации Королевского аэронавигационного общества Великобритании Тим Робинсон говорит, что, по мнению россиян, F-16 "немного изменят баланс против них". Российским самолетам, вероятно, придется быть более осторожными над украинской территорией. Поэтому огромным соблазном для Кремля пока остается поражение этих истребителей и их баз.

Уничтоженные сразу по прибытии F-16 или разрушенные аэродромы, которые сделают невозможным их использование, были бы огромным символическим ударом для Украины.

Как Украина планирует защитить F-16

Эксперты отмечают, что F-16 требуют особенно длинных и ровных взлетно-посадочных полос, а также защитных ангаров. Чтобы предотвратить российские планы на западные истребители Украине нужна ПВО.

Также в Киеве заявляли, что продолжается строительство подземных хранилищ и бункеров на базах, где планируют разместить F-16. Кроме того, представитель ВВС Украины заявил в июне, что Украина будет хранить часть своих F-16 за рубежом, поэтому Россия не сможет их атаковать.

Специалисты отмечают, что уничтожить авиабазу непросто, особенно учитывая, что ее можно отремонтировать.

Ожидается, что F-16 не изменят ситуацию для Украины, но аналитики говорят, что они должны усилить ее отпор России.

Напомним, что летом Украина может получить первые шесть F-16.