Соответствующую информацию прокомментировал бывший представитель Воздушных Сил Юрий Игнат. Он отметил, что удар действительно был, но "не все так страшно". Официальной информации от командования пока не поступало.

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Удар по аэродрому в Миргороде

Юрий Игнат пишет, что украинцы радуются новостям, когда Вооруженные силы поражают российские аэродромы с самолетами, однако когда наносит удар враг, то в соцсетях все готовы растерзать командиров.

Это я относительно вражеского удара по аэродрому Миргород. За поребриком безумно радуются, приписывают в свои достижения кучу бортов Су-27. Пусть! Так всегда. Не все так страшно, как вы, украинцы, пишете на эмоциях,

– указал Игнат.

Экс-представитель написал, что оккупант ежедневно атакует наши аэродромы, пытаясь уничтожить авиацию Украины. Ежедневно они находятся под обстрелами баллистики, над ними регулярно летают дроны. Украинские военные на местах пытаются уберечь то, что есть и нанести ответный удар.

Удар был. Есть определенные потери, но совсем не такие, как приписывает себе враг, в конце концов они всегда так делают с начала вторжения. Воздушные Силы делают все, чтобы противодействовать врагу, ввести его в заблуждение, в том числе с помощью макетов и других средств,

– написал Игнат.

Отметим, Вооруженные силы Украины за первые полгода 2024 года повредили или уничтожили более 30 российских военных самолетов. Речь идет о Су-25, один самолет Су-57, два самолета МиГ-31, примерно 13 самолетов Су-34, два самолета Су-35, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, один десантный командно-штабной самолет Ил-22М11 и один стратегический бомбардировщик Ту-22М3.