Відповідну інформацію прокоментував колишній речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що удар справді був, але "не все так страшно". Офіційної інформації від командування наразі не надходило.

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Удар по аеродрому у Миргороді

Юрій Ігнат пише, що українці радіють новинам, коли Збройні Сили уражають російські аеродроми з літаками, проте коли завдає удару ворог, то у соцмережах всі готові розтерзати командирів.

Це я стосовно ворожого удару по аеродрому Миргород. За порєбріком шалено тішаться, приписують у свої здобутки купу бортів Су-27. Нехай! Так завжди. Не все так страшно, як ви, українці, пишете на емоціях,

– вказав Ігнат.

Ексречник вказав, що окупант щоденно атакує наші аеродроми, намагаючись знищити авіацію України. Щодня вони перебувають під обстрілами балістики, над ними регулярно літають дрони. Українські військові на місцях намагаються вберегти те, що є і завдати удару у відповідь.

Удар був. Є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог, зрештою вони завжди так роблять з початку вторгнення. Повітряні Сили роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, зокрема за допомогою макетів та інших засобів,

– написав Ігнат.

Зазначимо, Збройні Сили України за перші пів року 2024 року пошкодили або знищили понад 30 російських військових літаків. Йдеться про Су-25, один літак Су-57, два літаки МіГ-31, приблизно 13 літаків Су-34, два літаки Су-35, два літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50, один десантний командно-штабний літак Іл-22М11 та один стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.