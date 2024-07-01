Про вибухи повідомили кореспонденти Суспільного. Попередньо Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Дивіться також Ракетна небезпека: у низці областей лунає повітряна тривога

Напередодні також повідомляли, що на Полтавщині зафіксовано розвідувальний БПЛА росіян.

Станом на 11:38 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. За даними моніторингових каналів, тривога була пов1язана з ракетною небезпекою.

О 11:56 було оголошено відбій, окрім Полтавської, Харківської та Донецької областей.