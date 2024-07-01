Загроза була безпосередньо для Півночі і Сходу України. 24 Канал закликав жителів областей, де була оголошена повітряна тривога перебувати в укриттях, адже це могло врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

12:21, 1 липня У північних областях оголосили відбій повітряної тривоги. Тривоги продовжують лунати у Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківський і Луганській областях.

12:15, 1 липня Повітряну тривогу оголосили ще й у Херсонській, Запорізькій і Миколаївській областях. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на Південному Сході і загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Повітряна тривога у Києві і низці областей пролунала об 11:36. Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного обстрілу.

Ракетна небезпека для північних областей, де оголошено повітряну тривогу!

– написали військові.

Тим часом моніторингові телеграм-канали пишуть, що біля кордону з Україною на Північному Сході літають ворожі Су-34. Тому є загроза пусків ракет типу Х-59.

Монітори також повідомляли про можливий рух ворожих ракет у напрямку Полтавської області. Однак згодом ворожі цілі припинили своє існування.

Об 11:56 для Києва та Київської області оголосили відбій повітряної тривоги. Водночас в інших областях сирени ще продовжували лунати.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!", – попередили Повітряні сили.

Уже о 12:03 у Миргородській громаді було чутно звуки вибухів. Про це Суспільному повідомили місцеві жителі.



Повітряна тривога в Україні 1 липня / Скриншот 24 Каналу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

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