Угроза была непосредственно для Севера и Востока Украины. 24 Канал призывал жителей областей, где была объявлена воздушная тревога находиться в укрытиях, ведь это могло спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

12:21, 1 июля В северных областях объявили отбой воздушной тревоги. Тревоги продолжают звучать в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковский и Луганской областях.

12:15, 1 июля Воздушную тревогу объявили еще и в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях. Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на Юго-Востоке и угрозу применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Воздушная тревога в Киеве и ряде областей прозвучала в 11:36. Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного обстрела.

Ракетная опасность для северных областей, где объявлена воздушная тревога!

– написали военные.

Между тем мониторинговые телеграм-каналы пишут, что у границы с Украиной на Северо-Востоке летают вражеские Су-34. Поэтому есть угроза пусков ракет типа Х-59.

Мониторы также сообщали о возможном движении вражеских ракет в направлении Полтавской области. Однако впоследствии вражеские цели прекратили свое существование.

В 11:56 для Киева и Киевской области объявили отбой воздушной тревоги. В то же время в других областях сирены еще продолжали звучать.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!", – предупредили Воздушные силы.

Уже в 12:03 в Миргородской громаде были слышны звуки взрывов. Об этом Суспильному сообщили местные жители.



Воздушная тревога в Украине 1 июля / Скриншот 24 Канала

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