В Киевской городской военной администрации считают, что это свидетельствует о том, что враг испытывает новые тактики.

Смотрите также Взрыв на энергообъекте в Киеве: повлияет ли это на ситуацию со светом

Также отличает эту атаку то, что российские войска нанесли удар не в темное время суток и не комбинированным или массированным обстрелом.

Враг испытывает новые тактики - ищет точное время, методы и средства, чтобы поразить Киев. Потому что столица Украины всегда была и будет одной из самых приоритетных целей для захватчиков!,
– говорится в сообщении.

В КГВА также напомнили жителям столицы, что нельзя игнорировать воздушную тревогу. Поскольку несмотря на сбивание ракет, их обломки могут быть угрозой для жизни людей.

Удар по Киеву

  • 30 июня вечером российские войска совершили ракетную атаку на Киев. Несмотря на то, что противовоздушная оборона уничтожила вражеские цели, оккупанты не попали ни в жилые объекты, ни в критическую инфраструктуру.
  • Впрочем, обломки упали на 14-этажный дом в Оболонском районе города.
  • Как следствие, повреждены 3 частных дома на территории одного из районов области. А также повреждено складское помещение, ряд административных зданий и 16 транспортных средств.
  • К медикам обратились 5 пострадавших женщин с острой реакцией на стресс. Одну пожилую женщину госпитализировали.