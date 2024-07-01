В Киевской городской военной администрации считают, что это свидетельствует о том, что враг испытывает новые тактики.
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Также отличает эту атаку то, что российские войска нанесли удар не в темное время суток и не комбинированным или массированным обстрелом.
Враг испытывает новые тактики - ищет точное время, методы и средства, чтобы поразить Киев. Потому что столица Украины всегда была и будет одной из самых приоритетных целей для захватчиков!,
– говорится в сообщении.
В КГВА также напомнили жителям столицы, что нельзя игнорировать воздушную тревогу. Поскольку несмотря на сбивание ракет, их обломки могут быть угрозой для жизни людей.
Удар по Киеву
- 30 июня вечером российские войска совершили ракетную атаку на Киев. Несмотря на то, что противовоздушная оборона уничтожила вражеские цели, оккупанты не попали ни в жилые объекты, ни в критическую инфраструктуру.
- Впрочем, обломки упали на 14-этажный дом в Оболонском районе города.
- Как следствие, повреждены 3 частных дома на территории одного из районов области. А также повреждено складское помещение, ряд административных зданий и 16 транспортных средств.
- К медикам обратились 5 пострадавших женщин с острой реакцией на стресс. Одну пожилую женщину госпитализировали.