У Київській міській військовій адміністрації вважають, що це свідчить про те, що ворог випробовує нові тактики.
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Також відрізняє цю атаку те, що російські війська завдали удару не в темний час доби та не комбінованим чи масованим обстрілом.
Ворог випробовує нові тактики — шукає влучний час, методи й засоби, аби вразити Київ. Бо столиця України завжди була і буде однією з найпріоритетніших цілей для загарбників!,
– ідеться у повідомленні.
В КМВА також нагадали мешканцям столиці, що не можна ігнорувати повітряну тривогу. Оскільки попри збиття ракет, їхні уламки можуть бути загрозою для життя людей.
Удар по Києву
- 30 червня ввечері російські війська здійснили ракетну атаку на Київ. Попри те, що протиповітряна оборона знищила ворожі цілі, окупанти не влучили ані в житлові об'єкти, ані в критичну інфраструктуру.
- Втім, уламки впали на 14-поверховий будинок в Оболонському районі міста.
- Як наслідок, пошкоджено 3 приватні будинки на території одного з районів області. А також пошкоджено складське приміщення, низку адміністративних будівель та 16 транспортних засобів.
- До медиків звернулися 5 постраждалих жінок з гострою реакцією на стрес. Одну літню жінку госпіталізували.