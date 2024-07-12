По словам президента Владимира Зеленского, украинским пилотам нужно по меньшей мере 128 самолетов для образования воздушного флота. Однако о таком количестве пока вообще не идет речь во время переговоров.

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F-16 будет меньше, чем нужно Украине

Как пишет издание Bloomberg со ссылкой на другой неназванный источник, Украина может получить 6 самолетов уже этим летом, и всего 20 – до конца 2024 года.

Этим летом Киев наконец получит истребители F-16, на которых он настаивал, чтобы дать отпор России. Но в гораздо меньшем количестве, чем были надежды,

– подытоживают аналитики.

Еще около года назад западные союзники пообещали передать нашему государству F-16. По мнению экспертов, среди причин, тормозящих этот процесс:

языковой барьер, который существует между украинскими летчиками и иностранными инструкторами;

недостаточное количество взлетно-посадочных полос в Украине и их уязвимость к российским атакам;

логистические проблемы, которые могут возникнуть во время технического обслуживания самолетов.

Вызовы были настолько серьезными, что вызвали сомнения относительно целесообразности отправки самолетов в Украину и того, является ли это сейчас очень дорогой демонстрацией поддержки президента Владимира Зеленского.

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Анонимный чиновник НАТО констатировал, что в целом Украина пытается достичь за считанные месяцы того, что требует от 3 до 4 лет. В то же время партнеры отмечают, что продолжают поддерживать наше государство.