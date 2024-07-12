За словами президента Володимира Зеленського, українським пілотам потрібно щонайменше 128 літаків для утворення повітряного флоту. Однак про таку кількість поки взагалі не йдеться під час перемовин.
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F-16 буде менше, ніж потрібно Україні
Як пише видання Bloomberg з посиланням на інше неназване джерело, Україна може отримати 6 літаків уже цього літа, і загалом 20 – до кінця 2024 року.
Цього літа Київ нарешті отримає винищувачі F-16, на яких він наполягав, щоб дати відсіч Росії. Але в набагато меншій кількості, ніж були сподівання,
– підсумовують аналітики.
Ще близько року тому західні союзники пообіцяли передати нашій державі F-16. На думку експертів, серед причин, що тормозять цей процес:
- мовний бар'єр, який існує між українськими льотчиками та іноземними інструкторами;
- недостатня кількість злітно-посадкових смуг в Україні та їхня вразливість до російських атак;
- логістичні проблеми, що можуть виникнути під час технічного обслуговування літаків.
Виклики були настільки серйозними, що викликали сумніви щодо доцільності надсилання літаків в Україну та того, чи є це зараз дуже дорогою демонстрацією підтримки президента Володимира Зеленського.
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Анонімний чиновник НАТО констатував, що загалом Україна намагається досягти за лічені місця того, що потребує від 3 до 4 років. Водночас партнери наголошують, що продовжують підтримувати нашу державу.