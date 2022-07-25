Соответствующий призыв прозвучал и от главы МИД Латвии Эдгара Рынкевича. Он отметил, что Украине нужно продолжать предоставлять РСЗО HIMARS . И желательно существенно увеличить их количество.

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HIMARS – вместо пустых разговоров

Глава министерства отметил, что в течение пяти месяцев Украина продолжает противостоять российской агрессии. И самое важное сейчас – поддерживать наше государство.

Вместо пустых разговоров нужно больше HIMARS и других современных систем вооружения, чтобы остановить войну,

– подчеркнул Рынкевич.

Заметим, что в США не спешат предоставлять Украине достаточное количество HIMARS. Министр обороны Алексей Резников призвал передать нам 50 таких установок. Но такое количество РСЗО нашей стране отправлять не планируют.

HIMARS не будет слишком много

Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит рассказал сколько HIMARS Украина может получить. Речь идет всего о 25 – 30 таких установках. Он подчеркнул, что о 50 и более установках сложно говорить хотя бы потому, что такое количество собрать будет непросто. Вместо этого к РСЗО США планируют еще и предоставить больше артиллерии, а также снарядов к HIMARS.

В то же время добавим, что в США пока даже не поднимают вопрос дальнобойных снарядов к HIMARS. Джо Байден ранее подчеркнул, что сделает все возможное для поддержки обороны Украины. В то же время он опасается развязки Третьей мировой войны. Поэтому с этой целью боеприпасы для РСЗО, которые могут попадать в цель на расстояние 300 километров, нам пока не будут передавать.

Ранее в NASA поделились своими наблюдениями. Космическое агентство отметило, что HIMARS уже приносит желаемые результаты. Об этом свидетельствует хоть бы уменьшение количества артиллерийских обстрелов на фронтах в Украине.

Врагу сейчас буквально приходится изменять свою стратегию ведения войны. Вместо массированных артиллерийских обстрелов оккупанты все чаще занимаются маскировкой. Более того, они на регулярной основе меняют расположение групп своей техники.

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