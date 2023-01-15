Эти танки особенно хорошо справляются в борьбе с беспилотниками, запускаемыми российскими оккупантами. Еще одна поставка Gepard существенно усилила бы украинскую ПВО.
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Немецкий депутат предлагает выкупить у Катара Gepard
Депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер призвал выкупить у Катара зенитные танки Gepard. Возможно, он согласится на продажу по окончании Чемпионата мира по футболу.
Зенитки Gepard сейчас там больше не нужны. Они находятся в рабочем состоянии, поэтому я думаю, что было бы неплохо их выкупить. Мы должны сделать все, что может помочь победе Украины,
– подчеркнул Кизеветтер.
По его словам, несмотря на передачу Украине зенитных танков Gepard по-прежнему есть проблема обеспечения их боеприпасами. Это пока блокирует Швейцария из-за приверженности политике нейтралитета.
Что нужно знать о немецких Gepard
Gepard – это зенитная самоходная установка, предназначенная для непосредственного прикрытия сухопутных войск и защиты важной инфраструктуры. Она способна поражать цели, летящие со скоростью до 350 – 400 метров в секунду:
- на расстоянии от 100 метров до 4 километров,
- на высоте до 3 километров,
Gepard имеет автоматизированную систему управления огнем. Во время стрельбы эти зенитки учитывают:
- атмосферное давление,
- температуру и влажность воздуха,
- скорость и направление ветра.
Все это позволяет экономить время наводчика.
Немецкие СМИ 5 января сообщили, что Берлин планирует предоставить украинским войскам больше зенитных танков Gepard. Соглашения о передаче пока не достигнуты, но есть уверенность, что в ближайшие месяцы Украина сможет их получить.
В настоящее время Германия якобы ведет переговоры с двумя государствами, также имеющими на вооружении зенитные танки Gepard и нужные для них 35-миллиметровые боеприпасы.