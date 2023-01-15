Ці танки особливо добре справляються в боротьбі з безпілотниками, які запускають російські окупанти. Ще одне постачання Gepard суттєво посилило б українську ППО.

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Німецький депутат пропонує викупити у Катару Gepard

Депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер закликав викупити у Катару зенітні танки Gepard. Можливо, він погодиться на продаж після закінчення Чемпіонату світу з футболу.

Зенітки Gepard зараз там більше не потрібні. Вони перебувають у робочому стані, тому на мою думку, що було б непогано їх викупити. Ми маємо зробити все, що може посприяти перемозі України,
– наголосив Кізеветтер.

За його словами, попри передачу Україні зенітних танків Gepard, як і раніше, є проблема забезпечення їх боєприпасами. Це поки блокує Швейцарія через прихильність до політики нейтралітету.

Що потрібно знати про німецькі Gepard

Gepard – це зенітна самохідна установка, що призначена для безпосереднього прикриття сухопутних військ та захисту важливої інфраструктури. Вона здатна уражати цілі, які летять зі швидкістю до 350 – 400 метрів на секунду:

  • на відстані від 100 метрів до 4 кілометрів,
  • на висоті до 3 кілометрів,

Gepard має автоматизовану систему управління ведення вогню. Під час стрільби ці зенітки враховують:

  • атмосферний тиск,
  • температуру та вологість повітря,
  • швидкість і напрямок вітру.

Усе це дозволяє економити час навідника.

Німецькі ЗМІ 5 січня повідомили, що Берлін планує надати українським військам більше зенітних танків Gepard. Угоди про передачу поки не досягнуто, але є впевненість, що найближчими місяцями Україна зможе їх отримати.

Наразі Німеччина нібито веде переговори з двома державами, які також мають на озброєнні зенітні танки Gepard і потрібні для них 35-міліметрові боєприпаси.