Ці танки особливо добре справляються в боротьбі з безпілотниками, які запускають російські окупанти. Ще одне постачання Gepard суттєво посилило б українську ППО.
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Німецький депутат пропонує викупити у Катару Gepard
Депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер закликав викупити у Катару зенітні танки Gepard. Можливо, він погодиться на продаж після закінчення Чемпіонату світу з футболу.
Зенітки Gepard зараз там більше не потрібні. Вони перебувають у робочому стані, тому на мою думку, що було б непогано їх викупити. Ми маємо зробити все, що може посприяти перемозі України,
– наголосив Кізеветтер.
За його словами, попри передачу Україні зенітних танків Gepard, як і раніше, є проблема забезпечення їх боєприпасами. Це поки блокує Швейцарія через прихильність до політики нейтралітету.
Що потрібно знати про німецькі Gepard
Gepard – це зенітна самохідна установка, що призначена для безпосереднього прикриття сухопутних військ та захисту важливої інфраструктури. Вона здатна уражати цілі, які летять зі швидкістю до 350 – 400 метрів на секунду:
- на відстані від 100 метрів до 4 кілометрів,
- на висоті до 3 кілометрів,
Gepard має автоматизовану систему управління ведення вогню. Під час стрільби ці зенітки враховують:
- атмосферний тиск,
- температуру та вологість повітря,
- швидкість і напрямок вітру.
Усе це дозволяє економити час навідника.
Німецькі ЗМІ 5 січня повідомили, що Берлін планує надати українським військам більше зенітних танків Gepard. Угоди про передачу поки не досягнуто, але є впевненість, що найближчими місяцями Україна зможе їх отримати.
Наразі Німеччина нібито веде переговори з двома державами, які також мають на озброєнні зенітні танки Gepard і потрібні для них 35-міліметрові боєприпаси.