За інформацією видання, українським військам також хочуть надати зенітний танк Gepard. Німеччина все більше показує свою підтримку Україні.

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Німеччина веде переговори

Як повідомляють, угоди про передачу танків поки що не досягнуто, але є впевненість, що найближчими місяцями Україні можуть поставити більше Gepard.

Видання зазначає, Німеччина веде переговори з двома державами, які також мають на озброєнні зенітні танки Gepard і потрібні до них 35-міліметрові боєприпаси.

Журналісти зауважили, що в 2022 році Німеччина поставила в Україну 30 систем Gepard, які виявилися дуже ефективними на фронті. Системи особливо добре справляються в боротьбі з безпілотниками, які запускають російські окупанти. Ще одна поставка цих установок суттєво посилила б українську ППО.

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